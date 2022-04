Hasselt verzekert zich dankzij overwinning in Tongeren van plaats in tweede afdeling

In een goed gevulde Eburons Dome heeft Hasselt vlot de maat genomen van een bleek Tongeren. Een intikkertje van Deville en een mooie plaatsbal van Maus zorgden voor een verdiende zege in deze kansarme ontmoeting. Door deze tweede opeenvolgende overwinning verzekeren de hoofdstedelingen zich mathematisch van een verlengd verblijf in tweede afdeling. De thuisploeg zal nog wat langer moeten knokken voor de definitieve redding.

Beide oefenmeesters brachten dezelfde elf spelers aan de aftrap die het vorige week goed deden tegen Cappellen en City Pirates. Tongeren schoot als een komeet uit de startblokken. Een afleggertje van Kessels werd door Baik slordig over doel getrapt. Amper een minuut later devieerde de Zuid-Koreaanse topschutter van Tongeren een voorzet van Kuchinska net naast het doel van Ghijsens. De eerste bezoekende aanval was meteen raak. Lenaerts stoomde door aan de rechterkant. Zijn harde lage voorzet werd aan de tweede paal door de goed gevolgde Deville makkelijk in doel getikt: 0-1.

Een mokerslag voor de thuisploeg die het de hele eerste helft niet meer te boven kwam. Halverwege combineerde Hasselt op zijn Barcelona’s door de bezoekende defensie. Bracké toonde iets te weinig overtuiging om de 0-2 tegen de netten te duwen. Tien minuten voor het rustsignaal leek de dubbele voorsprong toch een feit te worden, maar de doorgebroken Lenaerts stiftte de bal net niet hoog genoeg om Vandecaetsbeek het nakijken te geven. De tweede helft bleef lange tijd op slot. Hasselt liet Tongeren de bal, maar ze deden er weinig goeds mee. Een hardwerkende Baik werd vakkundig geneutraliseerd door de ijzersterke tandem Ofori en Dassen. Weckx en Tanriver moesten dan plaats ruimen voor Dingenen en Schenk, maar die wissels brachten weinig zoden aan de dijk. Een kort genomen hoekschop van Deville werd door Maus met een schitterende boogbal in de bovenhoek gedropt: 0-2. Tongeren sputterde nog even tegen via Kessels die slordig verdedigen bij de bezoekers afstrafte, maar dat bleek meteen het laatste wapenfeit in een al bij al teleurstellende derby.

© Bart Borgerhoff

TONGEREN: Vandecaetsbeek, Dupain, Vanderhoven, Geurts, Quintiens, Weckx (64’ Dingenen), Tanriver (64’ Schenk), Kuchinska (72’ Montagnino), Voorjans, Kessels, Baik.

HASSELT: Ghijsens, Ofori, Heeren, Maus, Maes, Deville, Bracké, Lambrecks, Lenaerts, Dassen, Huygen (27’ Haenen).

DOELPUNTEN: 12’ Deville 0-1, 79’ Maus 0-2, 85’ Kessels 1-2,

GELE KAARTEN: Lambrecks, Dupain

SCHEIDSRECHTER: Vandevenne.

TOESCHOUWERS: 500. (matr)