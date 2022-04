Oekraïense groep topfavoriet om Songfestival te winnen

De Oekraïense band Kalush Orchestra heeft dinsdag een hotel in Jeruzalem geëntertaind. Hun publiek: Oekraïense vluchtelingen en immigranten. Ze waren in Israël voor een mini-Eurovisiesongfestival met 23 landen. De band is de absolute topfavoriet voor het Songfestival in Turijn. (cvde)

Met hun liedje ‘Stefania’ brengt de folk-rapgroep een ode aan moeders. Volgens de frontman van de band, Oleh Psjoek, is het lied sinds de oorlog een hymne geworden voor veel Oekraïners. Dat heeft wellicht te maken met het thema van het nummer, dat draait rond de innige band tussen moeders en hun kinderen, en de veiligheid die moeders voor hun kinderen voorzien.

Het Eurovisiesongfestival zal dit jaar in de week van 10 mei plaatsvinden in het Italiaanse Turijn. Als de band vanwege de oorlog in Oekraïne niet ter plaatse zou kunnen komen, wordt tijdens de show een vooraf opgenomen liveperformance afgespeeld. Onder druk van verschillende landen heeft de European Broadcasting Union in februari overigens aangekondigd dat Rusland niet mag deelnemen aan het liedjesfestival.

bekijk ook

Oekraïense rockster ruilt wereldtournee in voor het front