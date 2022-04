Lommel SK vergalt verjaardag van Virton en is al acht wedstrijden op rij ongeslagen

Nadat groen-wit vorig weekend al het titelfeest van kampioen Westerlo met één dag uitstelde, werd nu het honderdjarig bestaan van degradant Virton vergald. Dankzij een laat doelpunt van invaller Sales trokken de Noord-Limburgers verdiend aan het langste eind.

Het kelderduel tussen de nummers zeven en acht begon met een flinke portie smeltende sneeuw en twee snelle doelpunten. Eerst wiste Cauê met het hoofd een kopbal van Allach uit en nadien zette Henkens de netten bol na een carambole voor het Luxemburgse doel. “Dit was een lelijke overwinning”, vertelde Stijn Wuytens na afloop. “Het was geen al te beste wedstrijd, maar we pakken wél de drie punten. In de eerste helft hadden we de controle en een aantal kansen, maar we speelden iets te traag om de tegenstander helemaal uit verband te spelen.”

Robin Henkens maakte de 2-2. — © BELGA

Gelijkmaker Anne

In de tweede helft verloor Lommel SK even de controle en de bordjes hingen opnieuw in evenwicht. Een poging van Mujangi Bia strandde op de dwarsligger, maar Anne prikte in de verste hoek binnen. “Ik was boos”, foeterde de gelegenheidsaanvoerder. “We hadden twee momenten dat we de bal konden wegtrappen, maar we willen het tweemaal te mooi oplossen waardoor die bal iedere keer terugkomt. Uiteindelijk schiet Anne hem tussen drie à vier mensen binnen. Het was een vermijdbaar doelpunt.”

Smeltende sneeuw

Ook het weer speelde een cruciale rol in de Gaumestreek. De smeltende sneeuw was geen pretje voor de Zuid- en Midden-Amerikaanse tieners. “Het was ijskoud. Wie verwacht er nu om op 8 april nog zo veel sneeuw te zien?”, vroeg een bibberende Wuytens zich af. “Het veld lag er zwaar bij en hielp zeker niet mee. Een lange bal trappen was onmogelijk. Je steunvoet gleed voortdurend weg en de bal ging alle kanten op. Het was niet gemakkelijk voetballen, maar desondanks kunnen we beter aan de bal. We maakten de verkeerde keuzes en hadden af en toe te weinig kwaliteit.”

© BELGA

Maar eind goed, al goed. De Noord-Limburgers voerden in het slotkwartier de druk verder op via Saito en Smeets, maar aanvankelijk zonder succes. Invaller Sales deed vervolgens het licht helemaal uit voor Virton. De busrit richting Lommel van zo’n 3,5 uur werd zo een pak aangenamer voor het elftal van Brian Eastick. De ongeslagen reeks duurt nu al acht wedstrijden op rij. “Dit is niet het seizoen waar de club en ik op gehoopt hadden”, besloot Wuytens. “Over de laatste acht partijen ben ik tevreden, maar dat maakt het hele seizoen niet goed. We zien nu een elftal dat goed voetbal kan brengen in combinatie met punten pakken. Het leefde echt in de spelersgroep dat we punten moesten beginnen pakken om het behoud veilig te stellen. Degradatie mocht ons echt niet overkomen. Nu proberen we het seizoen nog mooi af te sluiten door een plaatsje te klimmen in het klassement.”

VIRTON: Sadin - Vinck, Rémy (54’ Doué), Rizzo, Hamzoui - Masangu - Allach, Electeur (72’ Mujangi Bia), Kage (41’ Mbombo), Guillaume (72‘ Vanbaleghem) - Anne.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali (83’ Tolinsson), Lemoine, Wuytens, Kis - Ostrc (68’ Thordarson), Smeets, Henkens - Martinez (62’ Agyepong), Cauê, Saito (83’ Sales).

DOELPUNTEN: 8’ Allach 1-0, 9’ Cauê 1-1, 34’ Henkens 1-2, 77’ Anne 2-2, 88’ Sales 2-3.

GELE KAARTEN: 41’ Anne (fout), 60’ Saito (tackle), 86’ Wuytens (tackle), 90’ Lemoine (tackle).

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeuad’hui.

TOESCHOUWERS: 500