Irpin likt zijn wonden na Russische aftocht: “Ze hebben zich als beesten gedragen”

Donderdagochtend pas werd een thuisblijfgebod opgeheven: na de Russische aftocht moesten de explosieven en lijken nog worden geruimd. Priester Andrii Kljoesjev opent direct de deuren van zijn kerk. „Het is een prachtige dag”, eindigt hij zijn dienst. „De oorlog gaat door, maar als we alleen daaraan blijven denken, kunnen wij ons nooit herstellen.”

Maar zijn gebeden in het Oekraïens en preken in het Russisch laten doorschemeren dat ook de gelovige niet altijd vergiffenis kent. „Het zijn geen beesten”, zegt de voorganger. „Want beesten plegen hun gruwelijkheden om te overleven.”

Door de gesneuvelde ramen van het orthodoxe kerkje trekt ijle lentelucht. Een tiental bezoekers in winterkleding ademt wolkjes. Een vrouw vouwt een hoek van het met glasscherven bezaaide tapijt dubbel om een extra laag bescherming tegen de steenkoude grond te hebben.

Tranen

Lena Konstantinovna. — © De Telegraaf

Lena Konstantinovna komt halverwege de dienst naar binnen. De tranen biggelen over haar wangen. Het is de eerste keer dat ze de straat weer op komt, naar de kerk gelokt door de wierook, vertelt de 59-jarige als ze een kaarsje heeft aangestoken. „Alle gebouwen in mijn buurt zijn beschadigd”, snikt de kerkbezoekster. „Ze hebben zich als beesten gedragen, met onbegrijpelijke woede.”

Lena weet alleen dat haar jongere neef is overleden. „Hij kwam uit Kiev om zijn kind weg te halen en is vermoord.” De neef zat bij de burgerwacht, de gewapende verdedigingstroepen die het volk op allerlei manieren proberen te helpen. „Maar ik weet niet hoe het precies gebeurd is. Ze hebben me toen gebeld. Het was in het begin, toen er nog verbinding was.”

Over andere burgerdoden, zoals in het buurstadje Boetsja, weet de buitenwereld meer. „We gingen niet verder dan onze binnenplaats, dus zulke dingen heb ik niet gezien.”

Bezoekers vragen nog aan de voorganger waar ze kunnen betalen voor de kaarsjes en Mariakalenders. „Ach, neem toch mee, vandaag is een feestdag!”, zegt hij goedmoedig. Maar voor Lena moet het verwerken beginnen. Ze weet ook nog niet wat er met het kind van haar overleden neef is gebeurd. Zes kaarsjes neemt de Oekraïense mee om thuis op te steken.

Granaatscherven

Op de heuvel rond zijn kerk raapt priester Kljoesjev granaatscherven op. Hij wijst naar inslagkraters in het gras. Tanksporen staan in de T-splitsing onder de kerk, die daar strategisch gelegen is en daarom een positie werd van de Russen.

„Ze hebben hier direct onder de kerk een vrijwilliger doodgeschoten”, wijst hij naar de weg. „Eergisteren stond hier nog zijn busje met kogelgaten.” Een jonge vrouw die door Kljoesjev is gedoopt, is dolblij de priester te zien en vliegt hem om de hals. „Ik zat hier de hele tijd, daar verderop, waar een tank is uitgebrand.”

De priester weet zelf wat voor helletocht veel stadsgenoten achter zich hebben. Toen een granaat zijn Mercedes-busje bij zijn flat verwoestte, wist hij dat zijn kinderen weg moesten. Kljoesjev bleef, met zijn vrouw en haar 88-jarige moeder. Ze kookten op een houtoventje in de lift.

13 maart vertrokken ze toch. Toen alleen de brug des doods, die door het Oekraïense leger was opgeblazen om de Russische opmars te remmen, nog naar Kiev leidde. Daar konden vluchtenden alleen te voet over de rivier. Omlaag over wat plakken beton, over houten pallets een strookje water over en weer langs een smal, stijl pad omhoog.

Priester Andrii Kljoesjev. — © De Telegraaf

“Pijnlijk”

„Ik wilde zelf blijven, maar het werd pijnlijk om naar de vrouwen te kijken”, vertelt de priester. Hij belde vrijwilligers, maar daar was een enorme rij van mensen die weg wilden. Uiteindelijk zag Kljoesjev twee mannen van de burgerwacht die af en aan reden bij een buurflat. „Zij hebben ons weggebracht. Op dezelfde dag dat hier een journalist omkwam van de New York Times.”

Het laatste stuk was het zwaarst. Tweehonderd meter lopen met de oude schoonmoeder. Omlaag en omhoog klauteren, geholpen door politieagenten en soldaten. De brug was een doelwit van de Russen, zo bleek bijvoorbeeld toen een moeder en twee kinderen op de vlucht werden vermoord.

Dinsdag keerde Kljoesjev terug. Hij wil verder met de schoonmaak en de wederopbouw, van zijn kerk en de stad. „Eerst moeten we de ramen repareren, maar er zal wel te weinig glas zijn”, lacht de priester. „Het belangrijkste is dat de mensen weer komen.”

Tragedie

Op de Stationsstraat die vanuit noorderbuur Hostomel door Boetsja naar Irpin loopt, staat een file van de uitgebrande overblijfselen van de Russische inval: tanks, pantserwagen en trucks. Begin maart boden de Oekraïners nog vurige weerstand, maar in de weken daarna voltrok zich een tragedie. Vluchtelingen en vrijwilligers uit Irpin werden beschoten. Na de Russische uittocht uit Boetsja werden op één straat minstens twintig lijken gevonden; bij sommige slachtoffers waren de handen op de rug gebonden.

’Kinderen’, ’vrijwilligers’, ’mensen’: de letters die op auto’s en huizen worden aangebracht voor genade, kennen geen begrip van de Russen.

Volgens de burgemeester zijn er in Irpin mogelijk driehonderd burgers en vijftig soldaten omgekomen. Gevreesd wordt voor nog veel meer lijken onder de brokstukken van volledige straten die aan gort geschoten zijn. Tegenover het puin van een megamarkt ligt een zwartgeblakerd lijk op de stoep. Een soldaat maant om door te rijden.

Colonne

Bij de brug des doods, het geitenpaadje naar Kiev, staat nog altijd een colonne van meer dan honderd auto’s. Met verbrijzelde ramen door explosies, lekke banden door granaatscherven, of zoals het voorste deel van de stoet volledig uitgebrand.

Een sleepwagen rijdt heen en weer om wrakken weg te halen. Nikolaj staat juist een band van zijn auto te verwisselen, waarvan alle ruiten verbrijzeld zijn. „Ik kan waarschijnlijk beter een nieuwe auto kopen”, zegt hij. „Maar het is even afwachten. Als die monsters niet meer terugkomen, heb ik geen auto meer nodig”, glimlacht Nikolaj. „Dan wordt het leven makkelijker.”

Vandaag kwam hij terug naar Irpin. De vijftiger had zijn vrouw nog geprobeerd naar een evacuatietrein te brengen, maar die kon niet meer rijden omdat een Russische granaat het spoor naar Kiev had verwoest. Ze waagden zich samen de stad uit, over de brug die de Oekraïense kant juist had opgeblazen.

„Ik weet niet hoe mijn huis eraan toe is, of het nog staat”, zegt hij. Nikolaj wijst op de kraters die rond de brug zijn geslagen door granaten. „Als soldaten onder elkaar vechten, vooruit. Maar dat ze ook op vreedzame burgers richten. Dat zijn toch geen mensen?”