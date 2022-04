Antigifcentrum waarschuwt: zorg dat kind of hond geen meststoffen eet

Het Antigifcentrum heeft in 2022 al 82 oproepen gekregen voor dieren, vooral honden, die meststoffen aten. In meststoffen kunnen zeer giftige stoffen zitten. Dus, hou je dieren er zoveel mogelijk van weg.

In meststoffen kunnen zich verschillende stoffen bevinden die erg giftig kunnen zijn voor mens en dier. Voor honden zijn vooral meststoffen op basis van cacaodoppen erg giftig, net als meststoffen die verrijkt zijn met ricinuspulp. Ook plantenvoeding in de vorm van NPK-korrels (stikstof-fosfor-kalium) is niet zonder risico’s voor mens en dier.

“Hou daarom kinderen en honden best uit de buurt als je aan de slag gaat met meststoffen, en dit liefst tot het product is doorgedrongen in de grond”, waarschuwt professor Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

De meststoffen zijn erg aanlokkelijk voor honden. Er zit beendermeel in dat ook wordt gebruikt in dierenvoeding zoals hondenbrokken.

Het Antigifcentrum kreeg in 2020 191 oproepen voor honden, 206 in 2021 en al 51 in de eerste drie maanden van het jaar.

Het aantal oproepen voor meststoffen is sinds coronajaar 2020 aanzienlijk gestegen, tot 354, maar liefst een derde van het totale aantal oproepen. “Thuiswerkers besteedden meer tijd in de tuin en door de lockdown namen veel mensen een huisdier”, legt het Antigifcentrum uit. In 2021 lag het aantal oproepen ongeveer even hoog (348), tussen januari en eind maart 2022 waren het er al 82. “En dit terwijl dé piekperiode in het gebruik van meststoffen nog moet komen.”

Als je hond toch kunstmest heeft binnengekregen, kan er vergiftiging optreden. De symptomen zijn meestal raken, afwijkende ademhaling, verminderd bewustzij, diarree, kwijlen of schuimbekken. Ga dan beste naar de dierenarts.