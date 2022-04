Nu ook massagraf ontdekt in Makariv waar net als in Boetsja verkracht, gefolterd en geplunderd werd

In Makariv, net als Boetsje een voorstad van Kiev, is nu ook een massagraf ontdekt met 132 lichamen. Allemaal burgers. Dat heeft burgemeester Wadym Tokar vrijdagavond bevestigd op de Oekraïense televisie. De stad is, zo zegt hij, voor veertig procent vernield en er is al dagen geen stroomvoorziening meer.

Makariv ligt zo’n 50 kilometer ten westen van Kiev en was tot voor kort in handen van het Russische leger. Maar nu zij er grotendeels vertrokken zijn, komen ook daar de gruwelijkheden van de oorlog aan het licht.

“In massagraven zijn tot nu tot 132 lichamen van burgers gevonden”, zegt burgemeester Wadym Tokar. Hij beschuldigt het Russische leger van de massamoord om ongewapende burgers. Mannen, vrouwen en kinderen.

“De stad is voor 40 procent vernield. Voor ze vertrokken hebben ze met hun zwaar geschut nog gemikt op gebouwen die nog niet geraakt werden. Gewoon voor de lol”, klink het.

Sinds een paar dagen is de stad bevrijd, zeggen topfunctionarissen van de Oekraïense regering. Maar toen een team van journalisten van de Washington Post woensdag door het controlepunt passeerde, gaven Oekraïense soldaten hen het bevel de stad snel weer te verlaten omdat het gevaar niet geweken was. Kort nadien hoorden ze minutenlange bombardementen en stegen zwarte rookpluimen op.

“Het leger controleert nog niet heel Makariv, maar slechts gedeeltelijk”, zei burgemeester Vadim Tokar in een reactie. De zwaarste bombardementen komen van buiten de stad.

Intussen blijkt dat in Makariv dezelfde gruwelijkheden als in Boetsja zijn gebeurd.

Boobytraps

Op straat zijn de meeste lichamen nu weg, maar niemand weet hoeveel doden er nog in de huizen liggen, zegt de burgemeester. “Voorlopig durft niemand de woningen te betreden, uit angst dat de Russen er bij hun vertrek boobytraps hebben gelegd. Dat hebben ze zelf ook toegegeven.

Een man uit Makariv getuigde aan journaliste Anastacia Galouchka hoe op een nacht iemand van het dorp gefolterd werd. Het slachtoffer was tijdens zijn poging om ’s nachts Makariv te verlaten op een Russische patrouille gestoten. “De hele nacht kon je horen dat hij verschrikkelijke pijnen leed. Toen ik uiteindelijk een schot hoorde, was ik opgelucht dat de man niet langer moest lijden”, had de dorpsbewoner aan Galouchka verteld.

In de eerste dagen van de bezetting hadden de soldaten, die waarschijnlijk tot een Kazachs bataljon behoorden, de Oekraïeners nog verzekerd dat ze het niet op burgers hadden gemunt. “Maar toen begonnen ze te plunderen. Zodra ze wodka hadden gevonden, gingen alle remmen los. Mannen werden gedood, vrouwen verkracht. De verhalen die ook in Boetsja werden opgetekend. Willekeurige burgers werden gekneveld of moeten op hun knieën gaan zitten en kregen een kogel door het hoofd. Zonder reden.

Burgemeester Wadym Tokar is bang, zegt hij, dat het niet bij dat ene massagraf zal blijven.