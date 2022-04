“Stapelwolken, vanavond gaat de temperatuur langzaam naar het vriespunt”

Vanochtend is de wind zwak van kracht maar tegen de middag komt er een matige westenwind te staan. De gemiddelde snelheid loopt op naar 4 Beaufort en er kunnen windvlagen tot zo’n 40 km/u voorkomen.

In de nacht naar zondag zal de temperatuur naar het vriespunt zakken en er lokaal mogelijk zelfs onder duiken. Opgelet dus voor vorstgevoelige gewassen. Op open locaties kan de zwakke wind mogelijk voor voldoende menging van de verschillende luchtlagen zorgen en alzo vorst in de kiem smoren. De kans op vorst is dan ook het grootst op beschutte plekjes in valleien.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.