Storingen bij Brits douanesysteem veroorzaken gigantische files in Dover

Een belangrijk onderdeel van het IT-systeem dat het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit aan zijn grenzen gebruikt, heeft deze week te kampen gekregen met storingen. Gevolg: files van tientallen kilometers in Dover.

De storingen hebben de zogenaamde Goods Vehicle Movement Service getroffen, een dienst die bedrijven in staat stelt om douaneformulieren elektronisch in te dienen voordat ze goederen vervoeren tussen het VK en de Europese Unie. Dat meldde de Britse douane (HMRC) donderdag. Bedrijven wordt gevraagd om alternatieve documenten te gebruiken. De Britse belastingsdienst zei vrijdag dat de problemen opgelost zijn. De noodplannen blijven in voege tot maandagmiddag.

De bedrijven die goederen over het Kanaal vervoeren, kregen al te maken met lange files, nadat overvaarten van P&O opgeschort werden. Vervoerders vrezen dat de storingen een nieuwe belemmering vormen bij het zakendoen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. “Het versterkt voor mensen - vooral de in Europa gevestigde transportbedrijven - alleen maar het gedoe van zakendoen met het VK”, aldus Shane Brennan, hoofd van de Cold Chain Federation, een branchevereniging voor transporteurs van gekoelde goederen.

Volgens de vervoerders kan de timing bovendien niet slechter zijn, omdat Pasen een van de drukste periodes van het jaar is. P&O zei voorbereidingen te treffen om sommige diensten komend weekend te hervatten.