Lotus bouwt nieuwe fabriek in Zuid-Afrika voor gezonde fruitsnacks

Lotus bakt niet alleen speculoos en wafels De groep heeft sinds 2015 ook een afdeling gezonde snacks, zoals de fruitrolletjes van het merk Bear. Die gezondere tussendoortjes met onder meer aardbeiensmaak kennen een forse groei. “In 2021 was de afdeling goed voor een omzet van 140 miljoen euro, of een stijging met 20 procent”, vertelt Isabelle Maes, de CEO natural foods van de M. Vooral in Groot-Brittannië en de VS is de groei sterk. “In de VS zijn er wel fruitsnacks, maar met veel suiker. Die van ons zijn puur fruit”.

De Bear-snacks rollen van de band in het Zuid-Afrikaanse Wolseley, in de Westkaap. Lotus heeft er al sinds 2019 een fabriek, en in 2021 volgde al een tweede. De Oost-Vlamingen gaan er nu een derde fabriek bouwen, die in augustus 2023 operationeel moet zijn. Dat moet het totale aantal werknemers er op bijna 600 brengen.

Aan de nieuwe investering hangt een prijskaartje van 12 miljoen euro, wat de totale investering in Wolseley op 55 miljoen euro brengt.

De eerste spadesteek van de nieuwe fabriek werd vrijdag gegeven door Vlaams minister-president Jan Jambon, in Zuid-Afrika op werkbezoek.