Voor het eerst sinds Tokio lopen bloedbroeders Bashir Abdi en Abdi Nageeye samen een marathon: “We zijn eigenlijk één Abdi”

Abdi Nageeye (r.) moedigt Bashir Abdi (l.) aan en loodst hem zo naar brons op de Spelen in Tokio. — © The Asahi Shimbun via Getty Imag

Ze behaalden in Tokio beiden een olympische medaille - de ene schreeuwde de andere vooruit. Ze delen de kamer meer met elkaar dan met hun gezin. Ze hebben dezelfde coach. Ze hebben beiden Somalische roots en zochten en vonden beiden als kind het geluk op de vlucht voor de oorlog: Bashir Abdi (33) in België, Abdi Nageeye (33) in Nederland. Zondag is de inzet geen olympische medaille, wel de zege in de prestigieuze marathon van Rotterdam.