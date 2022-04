Half Hollywood wordt erbij betrokken: Johnny Depp opnieuw tegenover ex-vrouw in rechtbank

Ze staan al langer tegenover elkaar in de rechtbank dan dat ze ooit getrouwd waren. Dat is de grimmige vaststelling nu maandag het proces start tussen voormalig acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (35). De acteur eist 50 miljoen dollar wegens laster van zijn ex-vrouw, nadat zij hem in een column onrechtstreeks beschuldigde van huiselijk geweld. Voor het proces trekken ze alle registers open. Half Hollywood lijkt intussen op een of andere manier betrokken.