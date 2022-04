Merkel en Steinmeier bezoeken Poetin in 2007 in een Russisch kuuroord. — © afp

De Oekraïense ambassadeur veegt — in foutloos Duits — op televisie, radio en in de kranten de Duitse regering de mantel uit over haar – in zijn ogen – veel te lakse steun voor zijn land in de strijd tegen de Russen. Sommigen noemen hem een stoorzender die zijn diplomatieke boekje te buiten gaat, maar anderen vinden dat hij terecht de vinger op de wonde legt.