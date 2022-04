Genkse bibliotheek maakt driejarigen warm voor boeken

Elke driejarige krijgt bij zijn of haar verjaardag een gratis voorleesboek van de bibliotheek van Genk. Kinderen van kindsbeen af warm maken voor de bib en het lezen bevorderen, daar gaat het over. En dat begint eigenlijk al vanaf de geboorte. Meer dan ooit zet Genk in op het Nederlands vanaf 0 jaar. Vanaf 6 maanden deelt de bib boekstartpakketten uit. Bij onthaalouders, opvanginitiatieven en in de scholen ligt een goed gevulde boekenbox. Nu is er dus op 3 jaar wat de bibliotheek van Genk zelf "een nieuwe mijlpaal" noemt. Het gratis boek vertelt het verhaal van 'Leesje en Wurm', een omkeerboek van illustrator Frank Daenen en schrijfster Siska Goeminne.