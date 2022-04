Steile slotklim leidt tot valpartij en knotsgekke beelden: favorieten lopen laatste meters richting finish in het Baskenland

Carlos Rodriguez schreef de vijfde rit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam, terwijl Remco Evenepoel de leiderstrui overnam van Primoz Roglic. In de bijzonder steile laatste kilometer liep het nog even fout voor Jonas Vingegaard en Aleksandr Vlasov.

De Deense luitenant van Roglic was samen met Evenepoel en een boel andere favorieten voor de eindzege weggeglipt, terwijl de Sloveense gele trui bleef zitten. Rodriguez kregen ze niet meer te pakken, maar er werd in Mallabia hard gestreden voor het klassement.

Evenepoel werd derde op wat hij vooraf “een soort Muur van Hoei” had genoemd, op 9 seconden van de Spanjaard van INEOS en 2 seconden na Daniel Martinez. Vingegaard en Vlasov kwamen als 7de en 8ste over de finish, als de twee laatsten van de groep die was weggereden, op respectievelijk 18 en 20 seconden van de dagwinnaar.

De Deen en de Rus deden elkaar in de slotmeters namelijk vallen op een stuk boven de 10 procent. Opstappen was dus lastig en daarom koos zowel Vlasov als Vingegaard ervoor om richting aankomstlijn te lopen. Het zorgde voor iconische beelden.

In de stand is Vingegaard nu zesde, op 29 seconden van Evenepoel. Vlasov staat vierde op 22 seconden. “We zaten in een goede situatie waarin we onze verantwoordelijkheid namen”, klinkt het bij Jumbo-Visma. “In de finale konden we zo een samenwerking opzetten met meerdere ploegen. Vervolgens raakte Jonas voorop omdat hij alert reageerde op een aanval. Het gat liep snel op en Jonas was klaar om zijn eindsprint in te zetten. Hij was volgens zijn gevoel op weg naar een mooi resultaat tot het voorval met Vlasov. Erg zonde, want anders had hij er beter voorgestaan.”