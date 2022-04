Laurens De Plus tekent present bij sterk blok van INEOS Grenadiers in Amstel Gold Race

Laurens De Plus maakt deel uit van de sterke INEOS Grenadiers-ploeg die zondag aan de 56e editie van de Amstel Gold Race (WorldTour) deelneemt. Aan de start van de 254,1 kilometer lange wedstrijd tussen Maastricht en Valkenburg zal de Belgische renner aan de zijde koersen van de Nederlander Dylan van Baarle, die onlangs tweede werd in de Ronde van Vlaanderen.

Naast Van Baarle zal het Britse team ook kunnen rekenen op Tom Pidcock, die tweede werd in de Nederlandse klassieker in 2021. Ook Michal Kwiatkowski is van de partij. De Pool won de Amstel Gold Race in 2015 en werd tweede in 2017. De Welshman Luke Rowe, de Brit Ben Turner en de Amerikaan Magnus Sheffield vervolledigen het team.

De Amstel Gold Race wordt dit jaar een week vroeger gereden, omdat Parijs-Roubaix werd verplaatst door de Franse presidentsverkiezingen. De koers keert terug naar zijn roots en er staan 33 beklimmingen op het programma in Nederlands-Limburg.