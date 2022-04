Vandalen vernielen de Onze-Lieve-Vrouw kapel in Eigenbilzen

Vandalen hebben in de afgelopen dagen de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand kapel die pronkt in de open velden tussen Mopertingen en Eigenbilzen vernield. De deur werd ingetrapt, dakpannen weggegooid en de idyllische vensterraampjes kapot gegooid. In de zomer staat de kapel centraal tijdens een groot volksfeest ter ere van het 150-jarig bestaan van het gebedshuisje.

Voor naaste buur Arno Vansichen (57) uit Mopertingen is het onvoorstelbaar dat iemand dit soort vernielingen aanricht. “De kapel omringd door de kastanjebomen is een pronkstuk in het open veld. Ik noem haar ‘Koningin van het veld’. In die 150 jaar dat ze hier staat heeft Onze-Lieve-Vrouw al veel meegemaakt. Behalve twee Wereldoorlogen heeft de kapel regelmatig moeten afrekenen met de vernielzucht van vandalen. Nu was het weer raak. De glasscherven liggen hier overal verspreid. Het is heel triest.”

De kapel is eigendom van Margriet Daenen (79) en haar man Florent. “We dragen al tientallen jaren zorg voor het mooie kapelletje. Het was nu alweer jaren geleden dat er nog iets werd vernield. Dit keer hebben ze de deur ingebeukt, de venstertjes ingegooid en de dakpannen gesloopt. Gelukkig zijn de heiligenbeelden niet gesneuveld”, besluit Margriet.

Deze zomer wordt het 150-jarig jubileum van de kapel ter ere van OLV van Altijddurende Bijstand groots gevierd — © Johnny Geurts

Jubileum

Dat de kapel wordt opgeknapt staat buiten kijf. “Uiteraard. Want dit jaar bestaat het gebedshuisje ter ere OLV van Altijddurende Bijstand precies 150 jaar”, verduidelijkt Vansichen. “Het werd gebouwd in 1872 en vind haar oorsprong al in de 14de eeuw. In de zomer gaan we hier in de Scheepsveldstraat, waar de kruising is naar Mopertingen en Veldwezelt, een dorpsfeest houden. Midden in het veld rondom de jubilerende kapel. Met tafels, een biertruck en hopelijk de fanfares uit de aangrenzende gemeenten”, aldus Vansichen. “Laten we hopen dat de vernielzucht nu ophoudt. En dat we weer in alle rust kunnen genieten van deze mooie rustplek in het veld.” (joge)