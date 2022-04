EuroMillions Volley League: Aalst legt lot in handen van Portugees Idner Martins

Na een carrière van 26 jaar als speler bij onder andere Istanboel BBSK, Thessaloniki, Friedrichshafen en Zaksa Kedzierzyn begon Martins zijn coachingcarrière in 2018 bij de Duitse U16 en U18, waarmee hij diverse prijzen won. Na een succesvol seizoen in Zweden, waar hij werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, was hij enkele maanden actief in Qatar.

“Idner heeft Braziliaanse en Portugese roots, maar heeft een leven opgebouwd voor zichzelf en zijn gezin in Düsseldorf”, klinkt het in een mededeling van Aalst. “Als trainer is het zijn passie om jong talent in staat te stellen zich te ontwikkelen en hun maximale sportieve potentieel te bereiken met mentale kracht en technische vaardigheden.”

“Het clubbestuur is ervan overtuigd dat de visie en spirit van Idner volledig passen binnen het verhaal van deze club. We wensen Idner dan ook veel succes in deze nieuwe uitdaging.”