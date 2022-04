Knokke-Heist verbiedt voortaan sandwichpanelen: “Verrommeling van de straat”

Handelaars in Knokke-Heist mogen niet langer sandwichpanelen of koopwaar voor hun zaak plaatsen. “Verrommeling van de straat”, vindt burgemeester Piet De Groote, en hij wordt unaniem gesteund door de gemeenteraad. Vanaf 1 juni kan zo’n sandwichbord zelfs een GAS-boete opleveren. “Studies hebben aangetoond dat die dingen geen enkel effect hebben op de omzet.”

Je kent ze wel: de sandwichpanelen - dubbelzijdige borden - waarop handelaars aangeven dat ze open zijn of promoties in de kijker zetten. Ze staan veelal op het openbaar domein en hinderen zo voetgangers.

“We gaan ze verbieden”, kondigt burgemeester Piet De Groote (GBL) aan. Het verbod werd zelfs opgenomen in de politieverordening, waar ook het plaatsen van koopwaar of andere zaken verboden wordt. “Wij vinden dat verrommeling van het straatbeeld”, gaat de burgemeester verder. “In Knokke-Heist werken we keihard aan een kwalitatief straatbeeld, een van de kernpunten van ons beleid. Maar dan mag het niet alleen bij woorden blijven.”

Onlangs werd er ook nog een bouwverbod in de toeristische zone uitgevaardigd tijdens de weekends.

GAS-boete tot 350 euro

Heeft het verbod op reclamepanelen dan geen zware impact op de verkoopcijfers van de lokale handelaars? “Helemaal niet, dat is een volledig verkeerde denkwijze”, zegt De Groote. “Studies hebben aangetoond dat zo’n sandwichpanelen helemaal geen impact hebben op de omzet. Integendeel: ze worden door shoppers vaak als storend ervaren.”

Recent bleek nog een studie van de hogeschool Utrecht dat onbelangrijke inrichtingselementen, zoals sandwichborden bijvoorbeeld, inderdaad een negatief effect hebben. “Logisch ook: het wordt al snel een wirwar van verschillende panelen en koopwaar. Wij streven naar uniformiteit en een proper straatbeeld, en daar willen we ver in gaan.”

Op termijn wil men ook alle terrassen in Knokke-Heist uniform krijgen: daar werden al stappen voor genomen.

Tot eind mei krijgen handelaars bij overtredingen nog een waarschuwing, vanaf 1 juni mogen ze een boete verwachten. Er wordt dus een aanpassingsperiode ingecalculeerd. “Het gaat dan om een GAS-boete”, bevestigt De Groote. En die kunnen op papier oplopen tot 350 euro.

“Voor bepaalde zaken, zoals het plaatsen van een kunstwerk of groenten en fruit voor de zaak, kan je wel nog een vergunning aanvragen. Maar we gaan dat beperken”, geeft de burgemeester nog mee. Ook een tijdelijke inname van het openbaar domein voor een opendeurdag of een vernissage is verplicht aan te vragen.