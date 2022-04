Vliegtuig splijt in tweeën en breekt vleugel tijdens noodlanding

De Internationale luchthaven Juan Santamaría in Costa Rica was donderdag een tijdlang afgesloten na een spectaculair ongeval. Een vrachtvliegtuig van koerierbedrijf DHL was rond tien uur ’s ochtends vertrokken naar Guatemala, maar moest een uur later al terugkeren wegens een technisch probleem. Maar toen de piloot het toestel aan de grond wilde zetten, liep het mis. Het vrachtvliegtuig gleed van de landingsbaan, brak middendoor en verloor een vleugel. Zo’n 8.500 passagiers en 57 commerciële vluchten liepen vertraging op toen hulpdiensten het gecrashte toestel blusten en brokstukken opruimden. Er vielen geen gewonden, de oorzaak van de crash wordt onderzocht.