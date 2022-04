Lommelse Elien heeft keuzestress en boer Kim gaat uit de kleren in ‘Boer zkt Vrouw’

Een van haar mannen uitkiezen voor een date van 24 uur zag boerin Elien twee weken geleden nog niet zitten. Ze wou iedereen een gelijke kans geven, maar zondag moet de Lommelse die date toch inhalen. Ze dacht in Stijn uit Westmalle, die als arbeider in een melkveebedrijf heel wat ervaring heeft tussen de koeien, de ideale partner gevonden te hebben. Maar na een gesprek met de andere vrijgezellen begint ze toch te twijfelen. “Ik dacht: Stijn, daar wil ik mee verder, maar ik merk dat hij wat stiller is geworden. Dries vind ik de knapste van alle drie, maar ik blijf de afstand Lommel-Drongen een probleem vinden. Bij Lorenz ontdek ik positieve vibes en ook zijn wat speelse gedrag vind ik leuk, maar voor het overige weet ik er nog niet zoveel van.” Elien beslist de hulp van Dina in te schakelen en na hun gesprekje via videochat ziet haar top drie er plots helemaal anders uit.

Poetsbeurt

Kim uit Gingelom heeft er wel al een hele dag met één dame opzitten. Er is duidelijk een klik met Emi, maar dat wil niet zeggen dat zijn keuze al gemaakt is. “Ik zal een goed evenwicht tussen mijn hart en mijn verstand moeten zoeken”, beseft de aardappelboer. Met drie extra werkkrachten in huis is het tijd voor de jaarlijkse poetsbeurt van de tractor. Maar daar blijft het niet bij. De meisjes misbruiken de situatie om Kim helemaal nat te spuiten. “Ik dacht: ik ga ervan profiteren en ik ga hem even inzepen”, aldus Carole.

Carole grijpt haar kans om boer Kim beter te leren kennen. — © vtm

En ook bij de drie andere boeren gaat de zoektocht naar de liefde verder. Cowboy William zet zijn meisjes aan het werk, maar de Genkse Titjana is geen fan van het uitmesten van de stallen. Geitenboer Garry doet zijn best om zijn drie uitverkorenen beter te leren kennen, maar vorige week werd al duidelijk dat hij een zwak heeft voor Els uit Tessenderlo. Cyriel is in Vleteren meer bezig met het werk dan met zijn gasten en daardoor merkt hij niet op dat niet iedereen even gelukkig is op de boerderij.(nco)

‘Boer zkt Vrouw’, VTM, zondag, 19.55 uur