Ursula von der Leyen in Boetsja: “We hebben het wrede gezicht van Poetins leger gezien”

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-gezant voor het buitenlandbeleid Josep Borrell zijn in Oekraïne, waar ze onder meer een massagraf hebben bezocht. “Hier in Boetsja zagen we hoe onze menselijkheid werd verbrijzeld. De hele wereld rouwt mee met de inwoners van Boetsja”, zei ze.

Onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen kreeg de EU-delegatie een rondleiding door Boetsja, waar afgelopen weekend tientallen lichamen van burgers in de straten werden ontdekt. “Het ondenkbare is hier gebeurd, we hebben het wrede gezicht van Poetins leger gezien”, zei Von der Leyen, terwijl ze voor lijkzakken stond met lichamen die uit een massagraf gehaald waren. “Hier in Boetsja zagen we hoe onze menselijkheid werd verbrijzeld. De hele wereld rouwt mee met de inwoners van Boetsja.”

Van der Leyen, met kogelwerende vest, was duidelijk zwaar aangeslagen bij het zien van al dat leed. Samen met Borrell stak ze in een plaatselijk kerkje kaarsen aan voor de slachtoffers. Ook op het programma stond een ontmoeting met president Zelenski.

“Ik vraag de EU om zo snel mogelijk verder te gaan met het accepteren van de Oekraïense aanvraag om toe te treden”, liet Von der Leyen weten aan verslaggevers tijdens de treinreis van Brussel naar Kiev. “Het EU-pad is er voor Oekraïne”, verzekerde ze. Normaal gesproken duurt het jaren voor de EU-raad de aanvraag voor lidmaatschap accepteert, maar Von der Leyen heeft als doel gesteld het deze zomer al aan de raad voor te leggen.

Von der Leyen en Borrell reizen vrijdag nog door naar de Poolse hoofdstad Warschau om op zaterdag deel te nemen aan de Stand Up For Ukraine-conferentie. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de Canadese premier Justin Trudeau, die deel zal nemen via videoverbinding. Het doel van de conferentie is geld ophalen voor mensen die Oekraïne ontvlucht zijn en om Polen, dat sinds het begin van de oorlog zeker tweeënhalf miljoen vluchtelingen heeft opgevangen, te ondersteunen.

Sterren als Bono, Madonna en Miley Cyrus hebben ook hun medewerking aan de conferentie toegezegd.

© REUTERS

© REUTERS