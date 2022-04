Salmonellaschandaal Ferrero neemt steeds grotere proporties aan: dit weten we al

De Ferrero-fabriek in Aarlen ligt stil, nadat het Voedselagentschap de toelating ervoor heeft ingetrokken. Maar hoe belangrijk is die fabriek eigenlijk voor Ferrero? Dat de salmonellabesmetting in alle uithoeken van de wereld opduikt – met bevestigde besmettingen in acht landen en terugroepacties tot in Australië en de VS – zegt veel. En hoe is een vestiging van een Italiaans familiebedrijf eigenlijk in de Ardennen beland?