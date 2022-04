Wellenaar krijgt 4 jaar cel voor jarenlang misbruik van kleindochter

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 71-jarige man uit Wellen wegens jarenlang seksueel misbruik van zijn kleindochter veroordeeld tot vier jaar celstraf en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. De man was al in behandeling gegaan voor zijn seksuele problematiek. De rechtbank verleende hem uitstel voor drie van de vier jaar celstraf.

Aan het uitstel zijn probatie-voorwaarden gekoppeld. De man moet zijn therapie verderzetten en ernstige inspanningen doen om de burgerlijke partijen te vergoeden. Aan het slachtoffer, de broer, de zus en haar ouders moet hij een schadevergoeding van bijna 32.800 euro betalen. De man misbruikte zijn favoriete kleindochter tussen begin 2014 en begin november 2017 in Houthalen-Helchteren, Heers en Wellen. Het meisje was zeven jaar oud, toen de beklaagde over de schreef ging. Zij vertelde het in 2017 aan haar oudere zus, die de beklaagde ermee confronteerde. De grootvader smeekte hen beiden om erover te zwijgen. Na drie jaar het misbruik te hebben geheim gehouden nam de zus contact op met het CLB.

“Het was verwerpelijk wat beklaagde deed. Hij had zijn eigen lustgevoelens boven de belangen van het slachtoffer gesteld. Het vertrouwen dat een kleinkind in haar grootvader zou moeten kunnen stellen is in zeer ernstige mate beschaamd. Het slachtoffer zal de gebeurtenissen haar hele leven met zich meedragen. Bovendien bracht hij zijn andere kleindochter in een zeer moeilijke positie door haar onder druk te zetten het misbruik geheim te houden. Hij zadelde een jong meisje op met een zeer zwaar dilemma”, aldus de rechtbank.