Royals. Camilla heeft een zwak voor acteur, Meghan neemt afscheid

Ja, ook Camilla is verzot op Colin Firth als Mr. Darcy. Koningin Maxima heeft dan weer een zwak voor mooie bloemen. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Camilla, de hertogin van Cornwall, ging op bezoek in het geboortehuis van schrijfster Jane Austen. Zij schreef de klassieker Pride & Prejudice, waar ook een erg populaire verfilming van uitkwam met Colin Firth. Camilla kon zijn dromerige vertolking van Mr. Darcy duidelijk smaken, want ze grapte dat “het toch wel spijtig was dat hij er niet bij was”, toen ze zijn hemd uit de film te zien kreeg. Kleine crush?

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gingen op bezoek in de bollenstreek, rond Leiden en Haarlem. Het leverde stralende plaatjes op van het koningspaar tussen de tulpen.

Meghan Markle moest door haar verhuizing naar de Verenigde Staten en vertrek uit de Britse koninklijke familie ook afscheid nemen van enkele goede doelen waar ze beschermvrouw van was. Mayhew - een organisatie die zich inzet voor (asiel)dieren - bedankte Markle in een Instagrampost, waarin ze een brief van haar deelden. “Ik blijf jullie steunen”, zei ze. “Er gaat niets boven de emotionele steun van een asieldier. Zoals je snel zal merken: jij redt niet alleen het dier, maar het is ook andersom.”

De Noorse kroonprins Haakon demonstreerde zijn skikunsten op de pistes in Narvik. Hij ging er de nationale skikampioenschappen bekijken, maar stond ook zelf op de latten.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn ongetwijfeld al druk bezig om hun tuin en serres piekfijn in orde te brengen. Op 15 april gooien ze de deuren weer open voor bezoekers. Ideaal voor wie eens achter de poort van het paleis wil piepen.