Patrick Janssen met de fiets naar Santiago de Compostela

Vrijdag 8 april was het eindelijk zover voor Patrick Janssen uit Herderen. Een erehaag van familie en vrienden stond om 9 uur klaar om Patrick uit te wuiven bij zijn vertrek naar Santiago de Compostela. Met de steun van zoveel sympathisanten en de zegen van E.H. Jef Lemmens de avond voordien in de kerk van Herderen, gaf het Patrick een extra stimulans om zijn droom in vervulling zien te gaan.

Patrick zal de eerste dagen samen met Pascal Goessens fietsen, zondag sluit ook nog Erik Driessen aan en vanaf Saint-Quentin in Noord-Frankrijk zal Patrick de tocht verder zetten met Jonathan Aubrey uit Gent. Jonathan, zelf diabetespatiënt, fietst voor de Diabetesliga. Patrick heeft als goed doel de vrede uitgekozen. Iets wat in deze tijden wel heel toepasselijk is met de oorlogstoestanden in Oekraïne.Het thuisfront zal hen dagelijks volgen op hun blog en als alles volgens plan verloopt en de weergoden geen spelbreker zullen zijn, hopen ze iedere dag tussen de 60 en 80 kilometer af te leggen en dan zullen ze rond 19 mei aankomen aan de kathedraal van Santiago.