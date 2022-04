Winnares van 2021 Marianne Vos start niet in de Amstel Gold Race: “Ze heeft er zelf voor gekozen”

Net als bij de mannen ontbreekt ook de winnares van vorig jaar bij de vrouwen in de Amstel Gold Race. Marianne Vos slaat zondag de Nederlandse heuvelklassieker over. De wielrenster wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op Parijs-Roubaix, de klassieker die volgende week op het programma staat.

De Nederlandse Vos zegevierde afgelopen jaar in de Gold Race. Ze versloeg landgenotes Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in de sprint. De 34-jarige kopvrouw van Jumbo-Visma kwam afgelopen week in de Ronde van Vlaanderen niet verder dan de twintigste plaats op ruim een minuut van winnares Lotte Kopecky.

“Marianne werd vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix. Ze heeft ervoor gekozen nu niet te rijden in Limburg, maar om wat extra trainingen te doen, zodat ze volgende week uitgerust en fit verschijnt aan de start in Denain”, aldus ploegleider Lieselot Decroix.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Bij de mannen zegevierde vorig jaar Wout van Aert, ploeggenoot van Vos bij Jumbo-Visma. De Belgisch kampioen ontbreekt zondag vanwege de naweeën van een coronabesmetting, die hem vorige week al Vlaanderens Mooiste kostte.