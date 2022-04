Man in vorm Mads Pedersen crasht in gietende regen, Olav Kooij klopt Xandro Meurisse en pakt eindzege Omloop van de Sarthe

Olav Kooij heeft de slotrit in de Ronde van de Sarthe (Fra/2.1) gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma sprintte na 136,4 kilometer in La Chapelle-Saint-Aubin naar de zege voor onze landgenoot Xandro Meurisse, de enige twee renners die na een valpartij op 4 kilometer van het einde wisten te ontsnappen. De sprint om de derde plaats kwam 15 tellen later op naam van Elia Viviani. Mads Pedersen, die bij de valpartij betrokken raakte, verloor zijn leiderstrui aan Kooij.

De wedstrijd werd ingekort met zo’n 40 kilometer omwille van het danteske regenweer. Heel wat renners gaven er voor de start nog de brui aan, onder meer Filippo Ganna met ziekte. Ook onze landgenoot Lawrence Naesen startte niet meer. Onderweg knepen nog meer dan 25 renners de remmen dicht.

Nadat een eerste kopgroep van vijf werd opgeraapt, vormde zich een tweede vroege vlucht van de dag met negen dapperen: Valentin Ferron, Ben Healy, Nicolas Debeaumarché, Clément Debeaumarche, Lars Boven, Robert Stannard, Scott Thwaites en onze landgenoten Jimmy Janssens en Ward Vanhoof. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton dat tuk was op een massaprint. Op 7 kilometer van het einde werden ze gegrepen, de sprintvoorbereiding begon. Een massale valpartij op 4 kilometer (met leider Pedersen) ontsierde de finale.

Enkele renners wisten wel te profiteren en konden doorrijden. Olav Kooij en Xandro Meurisse konden sprinten om de zege, het was de snelle Kooij die zijn tweede ritzege van deze week boekte in Frankrijk. Yves Lampaert finishte als zesde. Leider Mads Pedersen raakte betrokken in de valpartij, verloor vijf minuten en aangezien de val voor de grens van 3 kilometer was, tikte de klok door. Kooij verzekerde zich dus ook van eindwinst.