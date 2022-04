Deze caracals ontsnappen aan de oorlog en komen van Kiev naar Natuurhulpcentrum

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum zijn momenteel in de Poolse Poznan Zoo om uit Oekraïne geëvacueerde dieren op te halen. “Het gaat om twee caracals, een Afrikaanse kattensoort. De dieren komen uit een opvangcentrum in Kiev, dat werd bedreigd door de talloze bombardementen”, vertelt Frederik Thoelen.

Het NHC-team vertrok met een tweede lading honden- en kattenvoeder. “Het gestockeerde en resterende honden- en katteneten dat gedoneerd werd en enkele transportkisten voor grotere dieren als leeuwen en tijgers gingen mee op transport”, zegt Thoelen “Heel wat dieren moeten dringend geëvacueerd worden, maar er is nood aan veilige transportkisten om de grotere, gevaarlijke dieren op een veilige manier naar hier te halen. Onze transportkisten zullen hiervoor ingezet worden.”

Op deze manier probeert het Natuurhulpcentrum zijn steentje bij te dragen aan de moeilijke situaties die zich momenteel voor mensen en dieren voordoen in Oekraïne. Het transport wordt vrijdagavond laat of vroeg zaterdagochtend in Opglabbeek verwacht. “We hopen dat onze medewerkers snel kunnen vertrekken. De eerste twee maanden zullen de caracals in quarantaine moeten blijven, daarna mogen ze naar een groter verblijf en zoeken we een nieuwe bestemming voor de dieren. Dat kan een dierenpark of een dierentuin zijn”, besluit Thoelen.

Een bijdrage kan via BE79 2350 4072 2733, met mededeling ‘Oekraïne’. (rdr)