Standard zakt met veredelde B-ploeg af naar Stayen

STVV moet zondag met een veredelde B-ploeg van Standard zien af te rekenen. “We hebben drie spelers die geschorst zijn (Bastien, Cafaro en Dewaele, nvdr.), daarbij zijn Raskin en Laifis geblesseerd”, begint Luka Elsner. “Bokadi heeft een liesblessure opgelopen en trainde de afgelopen dagen niet. Amallah had deze week last van migraine. We bekijken zaterdag of hij speelklaar geraakt.”

De Luikenaars moeten het in een behoorlijk gevuld Stayen dus minstens zonder vijf basisspelers doen. “Dat zijn er veel”, weet Elsner. “We gaan het doen met spelers die nog iets bij te dragen hebben.” Wellicht komen verschillende jongeren aan de aftrap. “We weten dat er voor STVV nog iets op het spel staat, maar wij gaan onze sportieve plicht proberen te vervullen. We zouden nog graag een plaats stijgen in het klassement en willen het seizoen afsluiten met een overwinning.” (bfa)