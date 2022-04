Griet kreeg gouden visum in ‘haar’ Dubai, maand later sloeg noodlot toe

Zandhoven, Zoersel, Schilde

Eind maart overleed in Dubai Griet Van den Auwelant (42). Vijftien jaar geleden ruilde ze Zandhoven in voor Dubai, waar ze de laatste jaren internationale erkenning genoot als keramiekartieste. In november vorig jaar, vlak voor ze ziek werd, kreeg ze op voorspraak van het ministerie van Cultuur van de Verenigde Arabische Emiraten zelfs een gouden visum voor haar verdiensten als kunstenares. Haar familie organiseert zaterdag 9 april het herinneringsmoment ‘Voor de lach van ons Griet’ in Werf 44 in Schilde.