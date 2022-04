100 jaar oude treurwilg valt op brug over Bosbeek in Maaseik

In de parochie Wurfeld bij Maaseik is woensdagavond een oude treurwilg van bijna honderd jaar omgevallen over de brug en over de straat. De stabiliteit van de brug gaat nog onderzocht worden.

“De treurwilg stond in een pittoresk hoekje van Wurfeld”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Op het kruispunt van de Wurfeldermolenweg en de Kapelweg is er een brugje over de Bosbeek. Daar stond de treurwilg bijna honderd jaar op privéterrein. De boom viel woensdagavond over de brug en over de straat.”

“Experten hebben de boom nagekeken en het blijkt dat die van ouderdom is omgevallen. Binnen in de stam was er een grote holte. Heel wat mensen betreuren het dat de boom is omgevallen, en dat is begrijpelijk. Het is dan ook een geliefde locatie in Wurfeld, zeker met een watermolen, een waterloop en architecturale panden in de buurt.”

Nieuwe boom?

“De brandweer is ter plaatse geweest om de boom van de openbare straat te halen en in stukken te zagen. De stabiliteit van de brug zal nog gecontroleerd worden. Ik weet nog niet of er een nieuwe boom komt. Ik wil met de eigenaars best eens overleggen wat mogelijk is om dit hoekje mooi te laten ogen en om eventueel een nieuwe boom aan te planten.” (mmd)