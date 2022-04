Ardennenkoers stopgezet… wegens sneeuw

De voorjaarskoersen worden geteisterd door een opstoot van koud en nat weer. In de Ardennen werd de derde etappe van Le Circuit des Ardennes (2.2) met nog 35 kilometer tot de finish in St-Walfroy zelfs stopgezet omwille van sneeuw die bleef liggen op de weg. Eerder had de organisatie al beslist om de rit in te korten van 163 naar 112 kilometer, maar dat mocht niet baten.