Man (56) misbruikt zijn kleindochter jarenlang: “Ze moest ook samen met haar opa naar porno kijken, terwijl hij zich masturbeerde”

Lier

Een 56-jarige man uit Lier hangt zes jaar effectieve celstraf boven het hoofd voor zedenfeiten met zijn kleindochter. Tijdens het onderzoek vonden de speurders ook chatgesprekken terug die de man had gevoerd met andere pedofielen. “Eén ging over het verdoven van kinderen: de ene man zei dat hij daarvoor cola en wodka gebruikte, de Lierenaar had het over een slaappil. Ronduit schokkend”, zei de openbare aanklager.