Hasselt

De Groene Delle heeft een nieuwe wandellus gekregen, al leidt die niet meer zoals vroeger rond vijver ’t Koet. De natuur is er te fragiel en de privé-eigenaren willen hun rust. “Willen we de natuur hier vrijwaren, dan is het belangrijk dat bezoekers de juiste weg volgen”, zegt schepen voor Natuur Derya Erdogan (RoodGroen+).