“Perfect bewaard” fossiel gevonden van dinosaurus die stierf op dag van meteorietinslag

Het gaat om een “perfect bewaard” been van een thescelosaurus, dat zelfs restanten van de huid van het dier bevat. Het fossiel kan exact gedateerd worden op het moment waarop een asteroïde 66 miljoen jaar geleden insloeg op aarde, omdat het restanten bevat van de impact die meteen daarna overal op de planeet neerdwarrelden. Het fossiel werd teruggevonden in de Amerikaanse staat North Dakota.

“Het is te gek voor woorden”, zegt professor Phillip Manning van de Universiteit van Manchester. “Dit is het ultieme dinosaurusbeentje. De datering is beter dan in onze wildste dromen. Dit zou niet mogen bestaan, en het is absoluut verbijsterend mooi. Ik durfde mijn hele carrière lang niet te dromen dat ik ooit zoiets zou zien.” De opgraving werd gefilmd door een cameraploeg van de BBC, voor een documentaire met Sir David Attenborough. “Toen Sir David het been zag, lachte hij en zei hij: Dit is een onmogelijk fossiel. En ik ben het daarmee eens.”

De wetenschappers vonden ook de restanten terug van een vis die brokstukjes van de impact had ingeademd, van een schildpad die gespietst was door een houten tak, huid van een triceratops, het embryo van een pterosaurus in een ei, en wat mogelijk een fragment van de asteroïde zelf is.