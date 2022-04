“Nog verschrikkelijker dan Boetsja” volgens Zelenski: wat heeft er zich afgespeeld in Borodjanka?

Na Boetsja is ook Borodjanka een naam om te onthouden. De gruwel uit Boetsja ging de wereld rond, maar de situatie in Borodjanka zou nog “veel verschrikkelijker” zijn. Het stadje is volledig verwoest en het aantal slachtoffers loopt snel op. Lokale autoriteiten vrezen voor honderden doden, waarvan de meesten levend begraven werden onder het puin.