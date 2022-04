Clifford Hammonds blijft bij Limburg United

De 36-jarige en 1m89 grote Amerikaanse guard Clifford Hammonds tekende een nieuw contract bij Limburg United.

Clifford Hammonds, die in de campagne 2018-19 bij Spirou Charleroi aan de slag was, begint komende zomer aan zijn derde seizoen bij Limburg United. Met de Limburgers won hij vorige maand de Beker van België. De ervaren guard kende in Europa een mooie carrière en was bij onder bij ASVEL Villeurbanne en Limoges (Frankrijk), Peristeri Athene (Griekenland), Alba Berlijn en Würzburg (Duitsland) en Banvit (Turkije) actief. (cpm)