Alpecin-Fenix heeft selectie rond Mathieu van der Poel klaar voor de Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel start als een van dé topfavorieten in de 56ste Amstel Gold Race. De Nederlander gaat voor eigen publiek op zoek naar een tweede zege in de WorldTour-klassieker, die hij in 2019 al eens op indrukwekkende wijze op zijn naam schreef. Alpecin Fenix presenteert de zes namen die hem naar een tweede overwinning moeten loodsen.