Uitgeziekte Philippe Gilbert voor zijn 15e en laatste Amstel Gold Race: “Ik hoop dat ik kan meedoen, maar Mathieu is moeilijk te verslaan”

Philippe Gilbert begint zondag aan zijn ‘heilige’ veertiendaagse. Elf jaar geleden won hij in één ruk zowel de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dit keer zal hij content zijn als hij meer is dan “un suiveur”. “Zaterdag in de Volta Limburg Classic kreeg mijn vertrouwen een boost. De conditie gaat in stijgende lijn.”