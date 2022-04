Puzzelen bij Lotto Soudal: opgever in het Baskenland Maxim Van Gils aan de start in de Amstel Gold Race

Door ziektegolf en de drukke kalender is het voor wielerploegen puzzelen om aan voltallige selecties te komen. Om zeven namen te hebben voor de Amstel Gold Race, vliegt Lotto Soudal Maxim Van Gils over vanuit het Baskenland. Van Gils gaf na een valpartij een dag eerder op in de derde etappe, maar is zondag aan de start voorzien in Maastricht.

Lotto Soudal startte slechts met zes renners in het Baskenland en heeft na het afstappen van Harry Sweeney in rit twee en de opgave van Maxim Van Gils in rit drie nu nog vier jongens in de Spaanse rittenkoers: Steff Cras (13de in het klassement op 44 seconden van leider Primoz Roglic), Filippo Conca, Sylvain Moniquet en Viktor Verschaeve. In de Amstel Gold Race bestaat de selectie uit zeven namen: Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Andreas Kron, Matthew Holmes, Sebastien Grignard en de ingevlogen Maxim Van Gils. (belga)