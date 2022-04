Klant McDonald‘s doet bizarre ontdekking in haar Big Mac: “Wat is dat?” — © Caters via KameraOne

Stephanie Baker keek vreemd op toen ze zaterdag een Big Mac wilde eten in een McDonald’s-restaurant. De Australische zag tot haar eigen verbazing een stuk speelgoed tussen haar hamburger liggen. “Oh, wat is dat?”, reageerde ze in haar filmpje op Tiktok, dat al door miljoenen mensen is bekeken.