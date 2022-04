Eindelijk. Na drie jaar afwezigheid zal er komende zondag weer een Grote Prijs Formule 1 down under gereden worden. De stad Melbourne is helemaal klaar om Max Verstappen en co te ontvangen: er wordt dit jaar op een licht gewijzigd circuit gereden, en dat zou spektakel moeten opleveren. Pakt Verstappen zijn tweede zege op rij, is het woord terug aan Ferrari, of krijgen we een verrassing in Albert Park?