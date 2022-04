Groot Genker Orkest in concert

Lachende gezichten bij het Groot Genker Orkest. Voor het eerst in meer dan twee jaar was er weer een echt concert. Mét publiek. En ook dat publiek was enthousiast.

Achttien jaar geleden fusioneerden de Genkse Stadsharmonie, die toen 125 jaar bestond, en het Genker Jeugdorkest; het Groot Genker Orkest was geboren. Het omvat een kinder- een tiener- en een harmonieorkest.De voorbije jaren waren niet leuk; er waren bijna geen repetities en weinig of geen optredens: enkel een ‘blijf in uw kot’-concert en een optreden in openlucht voor de Vlaamse feestdag. Daar kwam gelukkig een einde aan. In de goedgevulde en enthousiaste grote zaal van C-mine werd er opnieuw gemusiceerd met publiek. Tiener- en harmonieorkest zorgden voor een geweldig concert en speelden alle coronazorgen van zich af.Dirigenten Filip Ceunen en Jörgen Backus hebben hun orkestleden weer goed in de hand en het resultaat was voortreffelijk, zodat de staande ovatie zeker verdiend was.Nieuwe voorzitter Luc Vergauwen, die intussen Paul Houben opvolgde, was dankbaar voor de grote opkomst maar ook omdat hij met zo’n enthousiaste ploeg aan de toekomst mag werken.