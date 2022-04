Hasselt

Derde keer, goede keer. Zo probeert iedereen die betrokken is bij de plaatsing van de bomen op de Hasseltse Grote Markt ervoor te zorgen dat nog voor Pasen vier bomen in de plantgaten zullen zitten. Donderdag bleek de boomkluit van één boom te groot, maar er is intussen al een vervanger gekozen.