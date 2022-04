Rock Werchter kondigt eenmalig extra dagfestival aan: Rock Werchter Encore

Werchter had eerder al laten uitschijnen op een extra festivaldag te mikken dit jaar, maar verdere info ontbrak. Tot nu. Op zondag 26 juni vindt in het Festivalpark van Werchter Rock Werchter Encore plaats. De eerste naam is meteen ook al bekend: Florence + The Machine is de headliner van de dag. De volledige line-up wordt later bekendgemaakt. Er zullen overigens twee podia zijn, een Main Stage en ook The Barn gaat al open. Het eerste optreden start om 16 uur, de terreinen gaan een halfuurtje eerder al open.

“De voorbije twee zomers was het eerder stil in het Festivalpark”, klinkt het bij organisator Herman Schueremans. “De honger om ten volle opnieuw festivals te beleven is groot. Zo zijn zowel Rock Werchter als Werchter Boutique uitverkocht. Vroeger dan ooit. De knaldrang is echt. Zowel bij de fans als bij de artiesten. En ook bij ons. We want more. Daarom pakken we uit met dit eenmalig extra dagfestival om de terugkeer van de festivals te vieren. Een aantal topartiesten waaronder het altijd geweldige Florence + The Machine is al geboekt.”

Tickets voor het dagfestival zijn vanaf donderdag 14 april om 10 uur te koop via ticketmaster.be. Ze kosten 94 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage). Wie al een ticket had voor Rock Werchter zelf krijgt een korting van 10 euro voor Rock Werchter Encore. Zij krijgen binnenkort een mail met meer info over het aanbod.

Het belooft een drukke zomer te worden. Niet alleen op de intussen eivolle festivalkalender, maar ook op Werchter zelf. Op zondag 19 juni is er Werchter Boutique met Stromae en Gorillaz. Op zaterdag 25 juni is er TW Classic met onder andere Nick Cave & The Bad Seeds. Op zondag 26 juni is er dan Rock Werchter Encore. En van 30 juni tot 3 juli is er Rock Werchter zelf. Voor TW Classic zijn er nog tickets beschikbaar via ticketmaster.be.