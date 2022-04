Geen plannen voor fotoboot in stadhuis Bree

In tegenstelling tot een aantal andere Limburgse gemeenten, kan je in het stadhuis van Bree niet terecht om een pasfoto te laten maken. “We hebben ook geen plannen om een fotopascabine in het stadhuis te installeren”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

In een op de drie gemeentehuizen kan je tegenwoordig al een pasfoto laten maken. Dat past in het project ‘live enrollment’ waarbij het de bedoeling is om de gegevens die nodig zijn om een internationaal paspoort -met onder meer een foto dus- af te leveren op de plaats van aanvraag -het gemeentehuis- worden gemaakt. Dat is uiteraard niet naar de zin van de professionele fotografen. “In Bree staat er geen fotopascabine en we zijn voor alle duidelijkheid ook niet van plan om die te installeren”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera die daarmee reageert op eerdere berichtgeving waarin gesteld wordt dat men in het stadhuis van Bree ook pasfoto’s wil gaan maken. “We zijn immers van mening dat dit oneerlijke concurrentie is voor de zelfstandige fotografen in Bree en omgeving.”