LIVE. Winnen de vrouwen van Initia Hasselt in eigen Alverberg de bekerfinale handbal van Visé?

Sint-Truiden won in 2019 de laatste editie van de bekerfinale handbal. Corona trok een streep door de edities 2020 en 2021. Zaterdagavond kennen we na het duel tussen Initia Hasselt en Visé de opvolger van Sint-Truiden. Visé is met 13 bekeroverwinningen recordhouder in België, Initia Hasselt volgt met 12 eindzeges op korte afstand en is vastbesloten de balans in evenwicht te brengen. Volg de wedstrijd hier live!