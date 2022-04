Maxim Venken van Godsheide is out met een lumbago. — © rr

Dé topper van de speeldag is HO Heide-Vechmaal. Het duel tussen de nummers één en twee wordt in Vechmaal gespeeld, omdat de heenmatch al ‘omgekeerd’ werd. Stevoort-Velm is een duel tussen de ploeg-in-vorm (12 op 12) en de nummer drie. (fava)