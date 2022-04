Okra Kleine-Brogel luistert naar lezing over beroertes

Op dinsdag 5 april kon je een speld horen vallen in de Groes, zo aandachtig werd er geluisterd naar dr. Stockx van het ZOL. Hoe zien onze hersenen eruit? Welke functie hebben de verschillende delen van onze hersenen? Wat kan daar allemaal fout lopen? Wat is een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, CVA enzomeer? Hoe herkennen we de tekenen bij iemand die een beroerte heeft en hoe moeten we dan handelen? Dr. Stockx vertelde het allemaal in een zeer begrijpelijke taal en antwoordde nadien op de vele gestelde vragen. Bij een tas koffie en een stukje gebak werd er nog een tijdje nagepraat.