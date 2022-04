Zepperenaren praten over de toekomst van hun parochie

Een pastoor hebben ze in Zepperen al lang niet meer, een zondagsmis, om 11 uur is het maximale dat de Trudofederatie, waartoe de Genovevaparochie behoort, kan bieden. De grootste deelgemeente en de oudste parochie van Sint-Truiden dreigt, met de weinig rooskleurige toekomst voor ogen, zonder herder te vallen, met een parochiekerk, die een pareltje van de gotiek is, zonder bestemming.Ondanks deze weinig rooskleurige toekomst, willen de Zepperenaren werk maken van een blijvende geloofsgemeenschap, met of zonder parochiepriester, en daarvoor kwamen een aantal parochianen samen in de vroegere pastorie om de ideeën te stroomlijnen. Na deze eerste bijeenkomst komt er volgende week nog eentje, want het geloof red je niet op een-twee-drie.